Les Oscars, Tarantino, le wokisme et son nouveau roman... Bret Easton Ellis sans filtre

C'est la rock star des écrivains américains. Entré dans la légende grâce au monstrueux American Psycho, Bret Easton Ellis a toujours ausculté l'univers des riches et des puissants avec une plume incisive, mélange d'humour noir et de réalisme terrifiant. Dans Les Éclats, publié cette semaine en France chez Robert Laffont, c'est un romancier plus sensible et vulnérable qui replonge au début des années 1980 pour nous raconter sa jeunesse entre sexualité contrariée, passion pour le Septième art et trouille d'un serial killer qui rode sur les hauteurs de Los Angeles. De passage par Paris, il a raconté à TF1info les sources de ce nouveau chef-d'œuvre. L'occasion aussi d'évoquer l'actualité du cinéma, entre la cérémonie des Oscars, le prochain film de son ami Quentin Tarantino et celui qu'il va réaliser lui-même à l'automne prochain...

TF1info : Au début du livre, l’un des personnages dit au jeune Bret qu’il a tendance à l’exagération. Quelle est la part de fiction et d'autobiographie dans Les Éclats ?

Bret Easton Ellis : La raison pour laquelle je voulais écrire Les Éclats, c’est une émotion pure. Je voulais parler de ces gens et cette époque que j’ai connus. 70% sont purement autobiographiques. J’ai pris des choses qui me sont arrivées et sur lesquelles je voulais écrire depuis 40 ans. Cette chambre d’hôtel où je me suis retrouvé avec un producteur de cinéma. Cet après-midi où ma petite amie est venue chez moi pour me demander si je l’aimais ou si j’étais un zombie ? J’ai écrit cette scène dans mon journal le soir-même et j’ai toujours voulu la mettre dans un livre. Mais celle qui a tout déclenché, c’est le jour où je suis allé voir Shining au cinéma. Je l’ai décrite en détails jusqu’aux bonbons à la menthe que je mangeais. Et j’ai bel et bien vu un garçon magnifique entrer dans la salle pour chercher quelqu’un. Je voulais tout savoir de lui. Je suis devenu obsédé par cet inconnu qui est devenu le personnage de Robert Mallory. Pour répondre à votre question, il y a tellement de moi dedans. Et pourtant le narrateur a tendance à embellir les choses, c’est un dissimulateur.

Ce qu’il dissimule en particulier, c’est son orientation sexuelle. Vous aussi à l’époque ?

Complètement. Pour moi, écrire Les Éclats était une libération et une confession. Une façon de dire : voilà qui j’étais à l’époque. Je mentais, j’inventais des trucs sur les gens. Robert Mallory, c’est la métaphore d’une personne qu’on réécrit pour coller à ses désirs. Je faisais ça avec mes amis, avec ma vie. Tout ça est lié à la seule année où ma sexualité m’a posé problème. J’ai su que j’étais gay vers 8-9 ans. Pour moi ce n’était pas si grave comparé au divorce horrible de mes parents. Ce n’étais pas si grave comparé à ma grand-mère en train de mourir du cancer du pancréas. Je pouvais gérer. Mais à 17 ans, il s’est passé un truc. J’ai réalisé qu’une partie du monde me serait interdit. Que 97% des hommes qui m’attiraient ne seraient jamais disponibles ! Un jour, j’ai tourné la page. J’ai grandi. Mais avant ça il y a eu de cette difficile année de transition où une série d’événements m’ont transporté d’un côté de l’île à l’autre. C’est sur ça que je voulais écrire.