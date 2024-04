Bridget Jones reviendra au cinéma en 2025 avec un seul de ses amants mythiques

L’héroïne imaginée par Helen Fielding fêtera la prochaine Saint-Valentin au cinéma dans un quatrième film. Le long-métrage porte le même titre que le troisième livre de la saga littéraire, "Bridget Jones : folle de lui", sorti il y a dix ans. Renée Zellweger donnera la réplique à deux légendes du cinéma britannique déjà familiers de la franchise, dont un revenant.

Les rumeurs bruissaient depuis des semaines. La plus iconique des célibataires n’a pas dit son dernier mot et prépare déjà son retour au cinéma. Deux décennies après ses débuts sur grand écran, Bridget Jones poursuivra son histoire mouvementée avec une quatrième comédie dont la sortie est programmée pour la Saint-Valentin 2025.

L'information a été officialisée par la société de production Working Title, qui a dans le même temps annoncé un premier casting. Comme une évidence, Renée Zellweger reprend du service, tout comme Emma Thompson qui était sa gynécologue dans le troisième long-métrage Bridget Jones Baby sorti en 2016.

Avec Daniel, mais sans Mark

Plus surprenant, Hugh Grant retrouvera lui aussi le goujat en chef Daniel Cleaver qui s’est longtemps battu - souvent littéralement - pour obtenir les faveurs de la jeune femme avant qu’elle ne lui préfère le doux Mark Darcy de Colin Firth. Déçu par le scénario, l’acteur britannique avait renoncé à participer à Bridget Jones Baby. "Je ne l’ai pas senti assez abouti au moment où ils voulaient commencer le tournage. Donc je me suis dit que c’était mieux qu’ils fassent sans moi", avait-il déclaré.

Patrick Dempsey, l’ancien Docteur Mamour de Grey’s Anatomy, avait été choisi pour incarner Jack Qwant, un milliardaire à la tête d’un site de rencontres qui avait une relation d’un soir avec l’héroïne.

À la toute fin de Bridget Jones Baby, on apprenait que Daniel Cleaver qu’on croyait mort après la disparition de son avion était en fait bien vivant. Voir revenir Hugh Grant dans la partie ravit autant que l’absence de Colin Firth déçoit. Sauf que les lecteurs assidus des romans d’Helen Fielding savent qu’elle était inéluctable. L’action de Bridget Jones : folle de lui (Bridget Jones : Mad About the Boy en VO), le livre qui donne son titre au prochain film, se déroule en effet quatre ans après la mort de Mark Darcy. Veuve et mère célibataire, la pétillante Anglaise n’a pas pour autant renoncé à l’amour.

Rien ne dit pour l'instant que l'histoire de ce roman sera suivie à la lettre à l'écran, aucun synopsis n'ayant été communiqué. Chiwetel Ejiofor (12 years a slave) et Leo Woodall, la sensation britannique que tout le monde s’arrache (The White Lotus, Un jour sur Netflix), nouveaux venus dans l'aventure, feront-ils vibrer le cœur de Renée Zellweger ? Le Daily Mail croit savoir que le tournage démarrera en mai. Nul doute que le tabloïd a déjà dépêché ses photographes les plus aguerris pour obtenir les premiers clichés de ce qui est déjà le comeback le plus attendu de l’année prochaine.