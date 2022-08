Brigitte Bardot et Romy Schneider s’exposent tout l’été à Saint-Tropez

Son nom est indissociable de Saint-Tropez. Alors quelle autre ville pouvait bien accueillir une exposition en son honneur ? La commune varoise s’intéresse de près à son habitante la plus iconique, Brigitte Bardot, dont elle dresse le portrait en parallèle de celui d’une autre légende du cinéma, Romy Schneider.

"Le principe est de mêler et d’entremêler les carrières et les destins de deux femmes qui ont vécu à Saint-Tropez, qui y ont tourné et qui s’y sont rencontrées, ce que personne ne sait", explique le journaliste Henry-Jean Servat, commissaire de l’exposition "Brigitte et Romy, sous le soleil de Saint-Tropez" dont TF1 est partenaire.