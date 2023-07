Brigitte Macron, Étienne Daho, Catherine Deneuve et une foule d’anonymes disent adieu à Jane Birkin

La France fait ses adieux à Jane Birkin. Personnalités et anonymes se sont réunis ce lundi matin en l'église Saint-Roch à Paris pour les obsèques de la chanteuse décédée le 16 juillet dernier à l'âge de 76 ans. Un écran géant avait été installé à l'angle de la rue Saint-Honoré et de la rue des Pyramides pour associer le grand public à cette cérémonie réservée à l'entourage familial et amical de la star anglaise.

Naturalisée française, mais restée anglaise dans l'inconscient collectif avec son délicieux accent, Jane Birkin faisait partie du paysage culturel français depuis plus d'un demi-siècle et sa rencontre avec Serge Gainsbourg sur le tournage d'un film à la fin des années 1960.