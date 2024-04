"Brigitte, une femme libre" : Gaumont prépare une série sur la Première dame

La société de production Gaumont travaille actuellement à l'écriture d'une fiction sur la Première dame. Intitulée, "Brigitte, une femme libre", elle sera composée de 6 épisodes de 45 minutes. Le projet n'a pour le moment ni diffuseur, ni casting.

Une fiction sur la vie de Brigitte Macron ? Ce n'est pas une blague. Gaumont a annoncé avoir lancé l'écriture d'une série consacrée à la Première dame. "Gaumont développe une série intitulée 'Brigitte, une femme libre' en 6 épisodes de 45 minutes", a expliqué la société de production dans un communiqué.

Les scénaristes Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau, déjà co-auteurs des séries Mirage et J'ai menti, ont été choisis pour raconter l'ascension de Brigitte Macron, depuis son quotidien de professeure à Amiens jusqu'à la rencontre avec son élève, un certain Emmanuel Macron, qui la conduira au palais de l'Élysée. Si aucun casting n'a été annoncé, Gaumont est encore à la recherche d'un diffuseur.

Brigitte Macron est un personnage fascinant Bénédicte Charles

"C’est un pari énorme", admet Bénédicte Charles dans une interview à TV Mag. "Nous avons été d’abord un peu bloqués. Il a fallu arriver à s’emparer du sujet et s’en affranchir pour proposer une fiction. Brigitte Macron est un personnage fascinant, nous avons voulu l’aborder de manière romanesque, mélodramatique presque, en raison du souffle romantique de sa destinée".

Du côté de l'Élysée, aucun commentaire n'a filtré. "Nous ne sommes pas associés à ce projet dont nous avons pris connaissance aujourd'hui par voie de presse", a-t-on relevé dans l'entourage de l'épouse d'Emmanuel Macron, comme le rapporte l'AFP. Ce n'est pas la première fois qu'une Première dame inspire des auteurs. Bernadette Chirac a fait l'objet d'un vrai-faux biopic avec Catherine Deneuve dans le rôle-titre.