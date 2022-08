"Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?" : Britney Spears accuse sa famille de l’avoir "tuée"

Son père Jamie "aimait tout contrôler". "Le premier jour, il m’a dit : 'Je suis Britney Spears. C’est moi qui décide'". Après deux semaines d’hospitalisation en janvier 2008, elle a repris le travail, enchaînant le tournage de la série "How I met your mother" et l’enregistrement de l’album "Circus". "Je devais faire ce qu’on me disait. On me disait tous les jours que j’étais grosse. Je devais aller à la salle de sport. Je ne me souviens pas avoir jamais été aussi démoralisée. Ils m’ont fait me sentir nulle et j’ai acquiescé parce que j’avais peur", glisse-t-elle. La popstar rappelle qu’elle a sorti quatre albums même sous tutelle, enchaîné trois tournées et une résidence de quatre ans à Las Vegas.