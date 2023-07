"La femme en moi" : on connaît la date de parution en France de l'autobiographie de Britney Spears

"La femme en moi dévoile pour la première fois l’incroyable odyssée et la force inouïe d’une des plus grandes stars de la pop de tous les temps", poursuit l'éditeur. La chanteuse révélée à l'âge de 16 ans par le tube "Baby One More Time" se livre "avec esprit, humour et sans fard" dans ce livre qui met en lumière "le pouvoir indéfectible de la musique et de l’amour, ainsi que l’importance, pour une femme, de se réapproprier son histoire, et de la raconter avec ses propres mots, enfin".