Britney Spears dira toute la vérité, rien que la vérité dans un livre à 15 millions de dollars

Les droits des mémoires de la popstar auraient été décrochés par le groupe Simon & Schuster pour la somme pas si modique de 15 millions de dollars. La famille Spears n’est pas étrangère aux livres confessions. Au début des années 2000, Britney Spears et sa mère Lynn partagent dans Heart to Heart leurs souvenirs en Louisiane et le début de carrière mondiale de l’interprète de "…Baby One More Time". Un an après l’épisode de la tondeuse et l’hospitalisation de sa cadette, la matriarche du clan prend la plume seule pour raconter leur quotidien "en pleine tempête" dans Through the storm," "une histoire vraie de la célébrité et de la famille dans un monde de tabloïd".