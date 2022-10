Britney Spears affiche son soutien aux Iraniens "qui se battent pour la liberté"

La jeune Kurde iranienne de 22 ans est décédée trois jours après son arrestation par la police des mœurs dans la capitale iranienne, qui lui reprochait d'avoir enfreint le strict code vestimentaire en vigueur, imposant notamment le port du voile pour les femmes. Sam Asghari assure que l’Iran est "détesté par tous les pays" et qualifie le gouvernement iranien de "terroristes" envers sa propre population. "Nous regardons des vidéos d’innocents tués dans les rues. Ils ont coupé l’accès à Internet, WhatsApp et Instagram. La dernière fois qu’ils ont fait ça en 2009, ils ont tué plus de 1500 personnes", dit-il, appelant ceux qui le regardent à partager ces informations.