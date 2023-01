Inquiets pour elle, des fans de Britney Spears appellent la police

C’est l’une des images les plus marquantes de la pop culture des années 2000. Sous ses draps, un adolescent hurlait face caméra pour qu’on "fiche la paix" à Britney Spears. La phrase "Leave Britney alone !" a refait surface ces dernières heures en ligne après un énième épisode mettant en scène la chanteuse bien malgré elle. La presse américaine rapporte que plusieurs de ses fans ont appelé la police du coin pour lui demander d’intervenir au domicile de leur idole. Certains ont filmé leur coup de fil et partagé la vidéo sur TikTok, parlant "d’activités suspectes". À savoir la suppression du compte Instagram de la pop star...