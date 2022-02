Britney Spears invitée à raconter sa bataille contre la tutelle devant le Congrès

"Dans un monde où votre propre famille est contre vous, c’est vraiment difficile de trouver des gens qui comprennent et font preuve d’empathie", poursuit-elle. Britney Spears insiste sur le fait qu’elle "n’est pas là pour être une victime". "Même si je dois reconnaître que j’ai été plutôt bousillée par tout ça", ajoute-t-elle. La popstar veut "aider les autres dans des situations vulnérables, prendre la vie par les cornes et être courageuse". Elle regrette de ne pas l’avoir été plus tôt, racontant "sa peur". "Il n’y a rien de pire que ce que ma famille m’a fait. J’ai la chance d’avoir un petit cercle d’amis adorables sur qui je peux compter", souligne-t-elle. Parmi eux, son fiancé Sam Asghari. "Ta voix a et va changer des vies. Tu es puissante, belle et forte. C’est pour ça que je t’appelle lionne", glisse-t-il en commentaires. Nul doute qu’il sera à ses côtés si elle se décide à répondre à l’invitation du Congrès.