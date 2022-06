Jeune mariée, Britney Spears protège sa fortune avec un solide contrat de mariage

Elle a affiché son nouveau bonheur devant le monde entier. Britney Spears a beau s’être mariée avec Sam Asghari devant un cercle restreint d’invités la semaine dernière, elle n’a rien caché de l’échange des vœux et de la fête qui a suivi en présence de ses amies Madonna, Paris Hilton et Drew Barrymore. Un jour de fête sur lequel son armée d’avocats travaille dans l’ombre depuis des mois. Objectif ? Protéger les biens et la fortune de leur cliente, estimée à 60 millions de dollars.