Les fans de Britney Spears ravivent un ancien tube pour plomber le retour de Justin Timberlake

Les admirateurs de la chanteuse américaine se sont unis pour faire remonter dans les classements une chanson sortie il y a 13 ans. Présente sur l’édition deluxe de l’album "Femme Fatale", "Selfish" partage le même titre que le nouveau single de Justin Timberlake. Suffisant pour transformer le morceau en arme musicale, quatre mois après les révélations de la popstar sur son ex.

C’est une bataille que peu avaient anticipée. D’un côté, un chanteur désireux de reconquérir son auditoire six ans après un précédent album en demi-teinte. De l’autre, une armée de fans prêts à tout pour leur idole comme ils l’ont déjà démontré avec succès. Si Britney Spears a pu être libérée de la tutelle qui l’a coupée du monde pendant 13 ans, c’est en partie grâce à ses admirateurs qui se sont mobilisés avec le mouvement #FreeBritney. Ils ont recommencé cette semaine en propulsant dans les charts une chanson méconnue du grand public. Une vengeance musicale visant directement l’ex-compagnon de leur idole.

On rembobine pour les non-initiés. Au tournant des années 2000, Britney Spears et Justin Timberlake forment le couple ultime au royaume des célébrités. Collègues dès l’âge de 11 ans à la télévision dans le Mickey Mouse Club, les deux artistes entament une relation amoureuse à la sortie de l’adolescence. Elle a 17 ans, il en a 18 ans. Elle cartonne avec "…Baby One More Time", il est membre des *NSYNC, l’un des boys band les plus populaires du moment. Leur idylle prend fin avec fracas en 2002. Le chanteur en fait même son premier tube en solo, "Cry Me A River".

Le phénomène n'épargne pas la France

Taxé de misogynie par les internautes après la diffusion du documentaire Framing Britney Spears, Justin Timberlake avait fini par présenter ses excuses à la jeune femme, mais aussi à Janet Jackson, dont il avait dévoilé accidentellement le sein lors du Super Bowl de 2004. La machine s’est relancée en octobre avec la parution de l’autobiographie de Britney Spears, dans laquelle elle révélait avoir avorté à la demande de son ex lorsqu’ils étaient en couple. Suffisant pour que les réseaux sociaux s’en prennent à lui, l’amenant même à disparaître sur Instagram.

Sauf que cette mise au vert n’était que le prétexte à une renaissance musicale. Justin Timberlake annonce un nouveau opus et une tournée mondiale portés par un single inédit. Son titre ? "Selfish", traduisez "égoïste". Mais pas de chance, c’est aussi celui d’une chanson de Britney Spears figurant sur l’édition deluxe de son opus "Femme Fatale" daté de 2011. Du pain béni pour les fans de la chanteuse, pas près de repartir en studio, qui se sont rués sur iTunes pour faire revivre ce morceau et saboter celui de leur meilleur ennemi musical.

La stratégie a porté ses fruits, car "Selfish" version Britney Spears fait désormais la course en tête face au "Selfish version" Justin Timberlake au niveau mondial. La chanson sortie il y a 13 ans vient même de faire son entrée en radio aux États-Unis. Le phénomène n’épargne pas la France ce dimanche matin. La chanteuse se classait septième des ventes iTunes, loin devant son ex qui était relégué à la 13ᵉ place. Il faudra attendre la semaine prochaine pour voir si ces chiffres se répercutent sur le sacro-saint classement Billboard que domine pour l’instant "Yes, And ?" d’Ariana Grande.

Invité musical de l’émission à sketchs "Saturday Night Live" ce samedi, Justin Timberlake en a profité pour interpréter une nouvelle chanson pour la première fois. Qu’il se rassure, "Sanctified" ne figure nulle part au répertoire de Britney Spears.