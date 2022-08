"Les mensonges doivent cesser" : le père des fils de Britney Spears contre-attaque avec des vidéos

Dans la première vidéo, Britney Spears s’emporte contre l’un de ses fils qui se trouve dans sa chambre. "C’est chez moi ici", lance-t-elle, ajoutant qu’elle souhaitait leur mettre de la crème sur le visage. "Vous avez intérêt à commencer à me respecter, c’est clair ? Vous devez tous commencer à me traiter comme une femme qui a de la valeur", insiste-t-elle. La deuxième vidéo, divisée en deux, a été captée dans une voiture en marche. "T’as perdu la tête ou quoi ? (…) Tu me choques et je ne sais pas quoi faire. Tu me fais peur parce que tu es bizarre et que tu es en pleine puberté. Et je ne sais pas quoi dire. Mais ça m’importe plus que tu le crois", crie-t-elle à l’un de ses fils qui est rentré dans un magasin sans chaussures.