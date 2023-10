Britney Spears se livre sur le jour où elle s’est rasé la tête devant les caméras

La séquence a fait le tour du monde. Nous sommes le 16 février 2007. Britney Spears ne peut pas faire un pas sans être suivie à la trace par les paparazzis. Ce soir-là ne fait pas exception. Cachée sous sa capuche, elle entre dans un salon de coiffure près de Los Angeles et en ressort le crâne rasé après s’être elle-même débarrassé de sa longue chevelure noire. Quelques jours plus tard, elle s’en prend aux photographes qui la traquent en permanence et les menace avec un parapluie. Un tournant dans la vie de la popstar, qui a donné naissance à son deuxième garçon six mois plus tôt.