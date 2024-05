Britney Spears évacuée d'un hôtel en ambulance après une dispute avec son nouveau petit ami

Les pompiers de Los Angeles sont intervenus ce jeudi au Château Marmont, un célèbre hôtel de Los Angeles où la star séjournait. Elle s'y serait disputée avec Paul Richard Soliz, son nouveau petit ami, avant de s'en prendre au personnel et aux clients de l'établissement. La veille, les médias américains annonçaient la finalisation des termes de son divorce avec Sam Asghari, dont elle s'est séparée l'été dernier.

Faut-il de nouveau s’inquiéter pour la santé de Britney Spears ? Photos à l’appui, plusieurs médias américains révèlent que la chanteuse américaine a été évacuée en ambulance du Château Marmont, le célèbre hôtel de Los Angeles, suite à un appel aux pompiers ce jeudi à 9h42, heure de Paris. La veille, l’interprète de "Baby One More Time" avait fait la fête dans l’établissement avec Paul Richard Soliz, un homme de 35 ans qu’elle fréquente depuis son divorce avec Sam Asghari. Avant que la soirée dégénère...

"Nous avons reçu un appel du 911 signalant qu’une femme adulte avait été blessée", indique un porte-parole des pompiers de Los Angeles. D'après TMZ, la chanteuse de 42 ans se serait disputée avec son compagnon avant d'agresser plusieurs membres du personnel et des clients de l'établissement, faisant craindre une crise similaire à celle qui avait marqué le début de sa descente aux enfers, lorsqu'elle s'était rasée le crâne dans un salon de coiffure de Californie.

Des images qui en rappellent d'autres

Sur les photos dévoilées par Page Six et TMZ, Britney Spears apparaît enroulée dans une couverture, un oreiller contre sa poitrine. Paul Richard Soliz apparaît à ses côtés, vêtu d’une casquette et d’une chemise en flanelle. D'après son entourage, la chanteuse a quitté les lieux en ambulance, mais elle n’a pas été hospitalisée. Elle est rentrée chez elle, sans cet homme dont le passé sulfureux défraye déjà la chronique.

Paul Richard Soliz a été engagé en 2022 comme homme de ménage dans la propriété de Britney Spears à Thousand Oaks, en Californie. "Son job était de nettoyer les toilettes, de laver le sol et de ramasser les ordures", indique une source à Page Six. Il a été licencié l’année suivante lorsque son casier judiciaire a été révélé. Il contiendrait des délits en tous genres, mais aussi la mise en danger d’un enfant.

Cet homme qui n’a rien à voir avec le showbiz a malgré tout conservé un lien avec Britney Spears, de nouveau célibataire depuis l'été dernier. Hasard ou pas, l’incident au Château Marmont intervient alors que les médias annoncent que la chanteuse a réglé à l’amiable les termes de son divorce avec Sam Asghari, neuf mois après l'officialisation de leur séparation.

En fin de semaine dernière, ses avocats se sont également entendus pour qu’elle règle les frais d’avocat de son père suite à la procédure judiciaire qui lui a permis de mettre un terme à la tutelle sous laquelle elle avait été placée à la fin des années 2000, alors qu’elle était victime de graves troubles psychologiques.