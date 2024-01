Malgré les rumeurs, Britney Spears promet qu’elle ne refera "jamais" d’album

Plusieurs médias affirment que Britney Spears se fait écrire de nouvelles chansons en vue d’un nouvel opus. Des rumeurs balayées par la chanteuse elle-même dans un message publié la nuit dernière sur Instagram. Ce qui ne veut pas dire que l'interprète de "Baby One More Time" a totalement renoncé à la musique.

Délivrée de la tutelle de son père, Britney Spears est désormais libre de ses choix. Le plus surprenant – et décevant – pour les fans ? Sans doute l’absence de véritable projet artistique, après avoir caracolé en tête des charts pendant plusieurs années. Dans sa récente biographie à sensation, la chanteuse aujourd’hui âgée de 42 ans explique qu’en dépit d’un récent duo avec Elton John, "aller plus loin dans ma carrière n’est pas mon objectif pour le moment. Il est temps pour moi de ne pas être quelqu’un que les autres désirent. Il est l’heure de trouver qui je suis".

En dépit de cette mise au point, les rumeurs d’un "comeback" de Bribrit reviennent à intervalles réguliers dans la presse. Et encore davantage à l’aube de 2024 puisque le tabloïd The Sun affirme en effet que la chanteuse britannique Charli XCX et la compositrice Julia Michaels, qui a déjà travaillé avec Justin Bieber et Selena Gomez, auraient été contactées par la star elle-même pour lui concocter un nouvel album.

Quand j’écris, j’écris pour le plaisir ou j’écris pour d’autres personnes ! Britney Spears sur Instagram

"Depuis un certain temps, on travaille en coulisses afin rassembler une série de chansons qui tuent pour faire revenir Britney en force", confirme un professionnel anonyme. "Elle est connue comme l’une des plus grandes vedettes de la pop du XXIe siècle. Donc il y a une pression pour que la musique soit excellente." De son côté, une "source bien informée" explique à Rolling Stone que le management de Britney met tout en œuvre pour qu’elle soit de nouveau "excitée" par la musique.

Info ou intox ? Pas besoin d’aller chercher très loin puisque la chanteuse a réagi elle-même dans un message publié dans la nuit de mercredi à jeudi sur Instagram. "Pour que ce soit clair, la plupart de ces nouvelles sont bidons !", lance-t-elle. "Ils n’arrêtent pas de dire que je me tourne vers tout un tas de gens pour faire un nouvel album", poursuit-elle avant de balancer : "Je ne reviendrai jamais au sein de l’industrie de la musique !". Ce qui ne veut pas dire qu’elle a tourné le dos à la pop.

"Quand j’écris, j’écris pour le plaisir ou j’écris pour d’autres personnes !", précise Britney qui n'a visiblement pas besoin d'aide extérieure pour trouver l'inspiration. "Pour ceux d’entre vous qui ont lu mon livre, il y a des tas de choses que vous ne connaissez pas sur moi… J’ai écrit plus de 20 chansons pour d’autres personnes au cours des deux dernières années ! Je suis un écrivain fantôme et j’apprécie honnêtement que ça reste comme ça." À bon entendeur…

Sauf coup de théâtre, l’ultime album de Britney Spears sera donc Glory, son neuvième opus paru en 2016, suivi d’une tournée mondiale marquée par une résidence lucrative à Las Vegas. Au cours de sa carrière débutée à la fin des années 1990, l’interprète de "Baby One More Time" a vendu plus de 150 millions d’albums. Elle est l’artiste féminine qui a le plus vendu de disques aux États-Unis au cours des années 2000.