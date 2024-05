Britney Spears réplique après l’intervention des secours dans son hôtel : "Ce n’était pas nécessaire"

La chanteuse américaine a remis les pendules à l’heure sur Instagram après que plusieurs sites ont publié des photos d’elle pieds nus à la sortie d’un hôtel de Los Angeles. Elle assure que les secours "se sont présentés à sa porte illégalement" et précise qu’elle s’est simplement foulé la cheville. Pire, elle accuse sa mère "d’être impliquée" dans ce nouvel épisode médiatique.

Les photos ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Britney Spears emmitouflée dans une couverture, les pieds nus, un oreiller dans les bras et les yeux rougis par les flashs des paparazzis qui l’attendaient hors du Château Marmont. C’est dans ce célèbre hôtel de Los Angeles que séjournait la chanteuse ce mercredi soir quand la police et une ambulance ont été appelés sur les lieux. Plusieurs médias, dont TMZ rapportent qu’elle a eu une altercation avec son nouveau compagnon, provoquant un appel aux autorités. "C’est faux", rétorque la principale intéressée quelques heures plus tard.

Je suis tombée, je me suis ridiculisée. Et c’est tout ! Britney Spears

"J'aimerais que les gens comprennent que je suis de plus en plus forte chaque jour", écrit Britney Spears sur son compte Instagram jeudi. "La vérité est nulle donc quelqu’un peut-il m’apprendre à mentir ?", lance-t-elle avec un emoji pleurant de rire. La chanteuse de 42 ans explique qu’elle s’est "foulé la cheville" et que "les secours se sont présentés à sa porte illégalement". "Ils ne sont jamais entrés dans ma chambre mais je me suis sentie complètement harcelée. Je déménage à Boston", poursuit-elle avant de partager une série de vidéo de son pied fortement gonflé.

Britney Spears dit d’être blessée "comme une put** d’idiote" en voulant sauter dans le salon. "Je suis tombée, je me suis ridiculisée. Et c’est tout !", ajoute-t-elle, regrettant que les secours aient "évidemment causer une énorme scène". "Ce n’était vraiment pas nécessaire. Tout ce dont j’avais besoin, c’était de la glace […] Ça arrive !", insiste-t-elle.

En légende de son post Instagram, l’interprète de "Stronger" est persuadée d’avoir été "piégée". Elle soupçonne sa mère d’avoir un lien avec cette affaire qui vient exhumer de vieux démons et fait s’interroger de nombreuses sur l’état d’esprit de la jeune femme.

"Je ne lui ai pas parlé depuis 6 mois et elle m'a appelée juste après l'événement, avant que l’information ne soit publiée", souligne Britney Spears. L’an dernier, elle s’était insurgée contre certains de ses fans inquiets qui avaient envoyé la police chez elle pour s’assurer qu’elle allait bien. À l’époque déjà, elle révélait s’être sentie "harcelée". Depuis bientôt trois ans, elle peut compter sur le soutien sans faille d’un homme qu’elle considère "comme son père".

"Il m’a aidée la nuit dernière, je t’adore et je t’admire", dit-elle ce jeudi de Mathew Rosengart, l’avocat qui lui a permis de mettre fin à sa tutelle. Ce dossier désormais derrière elle après un ultime accord financier avec son père, la jeune femme a également finalisé son divorce avec l’aspirant acteur Sam Asghari. Et si le public la laissait enfin profiter de sa liberté retrouvée ?