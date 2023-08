Britney Spears réunit les deux avocats que le tout Hollywood s’arrache pour gérer son divorce

Un dossier d’autant plus épineux que les jeunes mariés était alors parents de deux garçons en bas âge, âgés de 23 et 11 mois. Elle avait obtenu la garde partagée pour la chanteuse, avant qu’un juge ne la lui retire définitivement deux mois plus tard. Laura Wasser n’était alors plus son avocate. L’année suivante, Britney Spears était placée sous tutelle. L’association de la reine des divorces et de Mathew Rosengart devrait permettre à la popstar de finaliser sa séparation sans encombre. Certains médias rapportent que Sam Asghari souhaite contester le solide contrat de mariage signé avant les noces. De quoi offrir un réjouissant terrain de jeu aux représentants légaux de sa future ex-femme.