Britney Spears enceinte de son troisième enfant

Au cours d'audiences au tribunal l'année dernière, la star avait affirmé ne pas être autorisée à retirer son stérilet. "Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé", avait-t-elle alors déclaré. Ces dernières années, le cas de Britney Spears avait lancé un mouvement de soutien à travers le monde réclamant la fin de ce système et une remise en cause du système des tutelles aux États-Unis.

Des années après leur rencontre en 2016, selon la presse américaine, Britney Spears et Sam Asghari se sont fiancés en septembre dernier. Soit quelques jours à peine après que le père de la chanteuse a déposé une demande pour mettre fin à la tutelle. Interrogé en décembre, après qu'un juge a définitivement entériné la fin de cette mesure, Sam Asghari avait répondu au sujet des projets du couple : "Faire un bébé. Faire beaucoup de bébés." Cette fois-ci, la superstar de la pop a déclaré qu'elle "ne sortirait pas beaucoup" afin d'éviter le harcèlement des médias.