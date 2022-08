Britney Spears : ses fils ne veulent plus la voir, son ex-mari s'explique

Loin de l'attention médiatique depuis près de 10 ans, le rappeur Kévin Federline décide de faire son grand retour. Et il ne mâche pas ses mots à l'encontre de son ex-épouse : Britney Spears. "Les garçons ont décidé de ne pas la voir pour le moment", selon des propos rapportés par le Daily Mail. Selon ce dernier, "ils ont choisi de ne pas se rendre à son mariage".

Après 13 ans de tutelle, et libérée de celle-ci depuis maintenant neuf mois, la chanteuse profite pleinement de sa nouvelle vie. Mais, après son père, il semblerait que l'interprète de Oops ! I did it again, ne soit pas en bons termes avec ses deux enfants : Sean Preston, 16 ans, et Jayden, 15 ans.