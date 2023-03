Brooke Shields raconte avoir été violée il y a 30 ans : "C'est un miracle que j'aie survécu"

"J’avais peur de m’étouffer. Je ne me suis pas beaucoup battue, j’étais complètement pétrifiée. Je pensais que mon "non" serait suffisant. Mais cela n’a pas suffi. Je me suis juste dit :' Essaie de survivre et de t’en sortir'", a confié Brooke Shields qui n'en parle alors qu'à un ami. Quand ce dernier lui explique qu'elle a été violée, elle a du mal à y croire.

Brooke Shields confie avoir beaucoup culpabilisé. "Je n'arrêtais pas de dire : 'Je n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi suis-je montée avec lui ? Je n'aurais pas dû boire ce verre au dîner'", poursuit l'actrice qui a été sexualisée très tôt dans des films comme La Petite, de Louis Malle (où elle jouait une enfant prostituée à l'âge de 12 ans) ou Le Lagon bleu, où elle apparait dans le plus simple appareil.