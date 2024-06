Le 25 mai dernier, le rockeur de 74 ans avait été contraint d'annuler son concert au Stade Vélodrome deux heures avant d'entrer en scène. Victime d'une extinction de voix, il avait été mis au repos par ses médecins pour dix jours, au grand désespoir de ses fans. Le tourneur Gérard Drouot annonce le retour de la star à Marseille le 31 mai 2025, les billets déjà achetés restants valides.

Le Boss prend date. Après avoir annulé son concert du 25 mai dernier au Stade Vélodrome en raison d’une extinction de voix, à peine deux heures avant d'entrer en scène, Bruce Springsteen sera de retour à Marseille le 31 mai 2025. "Les billets du 25 mai seront valides pour la nouvelle date et, pour celles et ceux qui le souhaitent, ils sont actuellement remboursables au point de vente où ils ont été achetés jusqu'au 31 juillet 2024", indique le tourneur Gérard Drouot Productions. Les nouveaux billets seront eux disponibles à partir du mardi 4 juin 2024 à 10H00 heure locale sur gdp.fr et les points de vente habituels.

Après l'annulation du concert au Stade Vélodrome, un examen plus poussé avait conduit les médecins à établir que le chanteur de 74 ans ne devait pas se produire durant les dix prochains jours. Un crève-cœur pour ses fans, d’autant plus que le rendez-vous de Marseille était l’unique date en France de sa tournée européenne.

Il remonte sur scène dès le 12 juin à Madrid

Bête de scène, spécialiste des shows de plus de trois heures, Bruce Springsteen sort d’une période délicate sur le plan de sa santé. En septembre 2023, il avait été contraint d’annuler l’ensemble de ses dates jusqu’à la fin de l’année pour se remettre d’un ulcère à l’estomac. Il est finalement revenu aux affaires à Phoenix dans l’Arizona en mars dernier, en compagnie des membres de son groupe, le E Street Band.

Si vous n’avez pas la patience d’attendre jusqu’à mai 2025 pour le (re)voir en concert, sachez qu’il devrait reprendre sa tournée européenne le 12 juin prochain au Civitas Metropolitano de Madrid. Il s’y produira également les 14 et 17 juin avant de prendre la direction de Barcelone, puis de Nimègue aux Pays-Bas, Werchter en Belgique, Odense au Danemark, Helsinki en Finlande, Stockholm en Suède, Bergen en Norvège puis Wembley à Londres pour deux soirs les 25 et 27 juillet.