Victime d'un ulcère, Bruce Springsteen reporte tous ses concerts

Originaire du New Jersey, état frontalier de New York, l'auteur des tubes "Streets of Philadelphia" (pour lequel il a été oscarisé) ou "Dancing in the Dark", est extrêmement populaire aux Etats-Unis et en Europe. Il a accumulé les récompenses au cours d'une carrière fleuve, et vendu plus de 150 millions de disques. À lui seul, l'album "Born in the USA" s'est écoulé à 30 millions d'exemplaires.

Classé à gauche, Bruce Springsteen a aussi publié en 2021 et 2022 des podcasts avec l'ancien président américain Barack Obama. Dans la série "Renegades : Born in the USA" les deux hommes, qui se disent amis" conversent sur les grandes problématiques sociétales de leur pays : racisme, multiculturalisme, inégalités socio-économiques, logement, famille, patriarcat...