Bruce Springsteen victime d’un ulcère à l’estomac : le Boss interrompt sa tournée américaine

C’est le "Boss" du rock'n’roll, spécialiste des concerts marathons de plus de trois heures. Bruce Springsteen, 73 ans, annonce être contraint de reporter ses concerts prévus aux États-Unis en septembre en raison de "symptômes d’un ulcère à l’estomac". Dans un communiqué, son équipe précise qu'il suit un traitement pour cette maladie et que ce sont ses conseillers médicaux qui lui ont recommandé de prendre cette décision qui lui "brise le cœur". Il promet toutefois d’être "de retour très bientôt".

En tournée depuis le début de l'année avec ses musiciens du "E Street Band", Bruce Springsteen avait déjà annulé deux dates en août pour cause de "maladie", sans en préciser alors la nature. Sur scène, il interprète ses tubes mythiques comme "Born in the USA", "Dancing in the Dark" et "Streets of Philadelphia" mais aussi les titres de son dernier album, Only the Strong Survive, une collection de reprises soul et R’n’B parue en 2022.