Bruce Toussaint bientôt aux commandes d’un rendez-vous matinal sur TF1

Le mercato télé n’était pas terminé. TF1 annonce l’arrivée de Bruce Toussaint, 49 ans, aux commandes d’un rendez-vous matinal inédit à compter de début 2024. Diffusé du lundi au vendredi, ce nouveau programme verra se succéder "des éditions d’information, des rubriques sur la vie quotidienne, la culture, l’art de vivre et les grandes tendances", indique la chaîne dans un communiqué. "Entouré d’une nouvelle équipe de chroniqueurs, il s’appuiera sur le réseau de correspondants en région pour être au plus près des téléspectateurs et de leur vie quotidienne", ajoute-t-elle.