Bruce Willis atteint de démence : sa femme Emma partage une vidéo souvenir

Depuis l'annonce de sa maladie, elle donne régulièrement des nouvelles de son mari sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 1er mars, Emma Heming Willis a partagé en story une jolie vidéo de Bruce Willis datant de 2018. On peut y voir l'ancien comédien de 67 ans soutenir la marque de soins corporels CocoBaba, créée par sa femme, et faire part de sa fierté quant à ses qualités de cheffe d’entreprise.

"Oh mon dieu. C’est mon plus grand fan. Je suis amoureuse de lui", réagi sur la story la maman d'Evelyn Penn et Mabel Ray, les deux jeunes filles de Bruce Willis âgées de 8 et 10 ans. Depuis l'annonce de sa maladie, la star de Piège de cristal peut compter sur le soutien de ses proches, dont son ex-femme Demi Moore et leurs trois filles Rumer, Scout et Tallulah.