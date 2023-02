Bruce Willis atteint de démence : son épouse Emma se bat pour "un papa fantastique"

Bruce Willis, 67 ans, s’était marié une première fois en 1987 à la comédienne Demi Moore. Ensemble, ils ont eu trois filles : Rumer Glenn, 34 ans, Scout LaRue, 31 ans, et Tallulah Belle, 29 ans. Après leur divorce, en 2000, les deux stars sont restées très proches. À tel point que Demi a assisté au mariage de son ex avec Emma Heming, une mannequin de 23 ans sa cadette avec laquelle il a eu deux autres filles, Mabel (10 ans) et Evelyn (8 ans). Depuis, tout ce petit monde passe régulièrement du temps ensemble, comme lors du premier confinement.

Au printemps 2022, ce sont d’ailleurs Emma, Demi et leurs enfants qui avaient annoncé la retraite des plateaux de l’acteur, dans un communiqué commun. Ces derniers mois, on les a vu se réunir à plusieurs reprises avec lui sur Instagram, notamment pour une série de photos prises lors des fêtes de Noël. "La famille est plus proche que jamais", abonde la même source à People.