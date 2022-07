Bruce Willis dans des nanars malgré la maladie : a-t-il été victime d’un producteur malintentionné ?

En 2020, Randall Emmett décide de passer à la réalisation et engage Bruce Willis pour jouer dans Midnight in the Switchgrass, un film de serial killer, aux côtés de Megan Fox et Emile Hirsch. Mais très vite, la santé de sa vedette lui joue des tours, comme le racontent plusieurs membres de l’équipe à propos du tournage d’une scène à la fois cocasse et tragique.

S’il parvient à réciter ses dialogues, soufflé via une oreillette par l'un de ses assistants, Bruce Willis semble en effet incapable d’intégrer les directives du cinéaste. Déstabilisé, Randall Emmett quitte sa chaise et vient mimer les gestes qu’il attend de sa vedette. En vain. "J’ai fait quelque chose de mal ?", demande alors l’inoubliable interprète de John McClane.