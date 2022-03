"Piège de Cristal", "Pulp Fiction", "Sixième Sens"… Les 5 plus beaux rôles de Bruce Willis au cinéma

Sur la pente glissante après une série d’échecs au box-office, Bruce Willis se relance chez le jeune Quentin Tarantino avec un second rôle. Mais quel second rôle ! Boxeur sur le retour, Butch Coolidge est aussi taiseux que le John McClane de Piège de cristal est bavard. Pour les beaux yeux de sa petite amie, ce sacré loustic prend la tangente avec l’argent d’un combat truqué, à ses risques et périls. Élégant et affuté, l’acteur remixe son image avec humour et intelligence. Palme d’or à Cannes, le film donne une nouvelle dimension à sa carrière.