"L'avenir ne sera pas tendre avec nous" : Tallulah, la fille de Bruce Willis, donne des nouvelles de son père

"C’est difficile pour la personne diagnostiquée, c’est aussi difficile pour la famille", avait admis sur NBC en septembre dernier Emma Heming, l'épouse actuelle de la star. La mère de ses deux dernières filles, Mabel et Evelyn, aujourd'hui âgées de 11 et 9 ans, confiait qu’il était "difficile de savoir" s’il avait conscience de ce qui lui arrivait.

Il y a un mois, c'est Glenn Gordon Caron, le créateur de Clair de lune, la série qui a révélé Bruce Willis, qui donnait des nouvelles de l’acteur dans le New York Post. "Toutes ses compétences linguistiques ne sont plus à sa disposition et pourtant il est toujours Bruce", expliquait-il, tout en se désolant que "la joie de vivre n’est plus là".