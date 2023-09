Pour l'épouse de Bruce Willis, il est "difficile de savoir" si l'acteur a conscience de sa maladie

Champion du box-office pendant plus de trois décennies, Bruce Willis a été marié à l’actrice Demi Moore de 1987 à 2000 avec laquelle il a eu trois filles, Rumer Glenn, Scout LaRue et Tallulah Belle. En 2009, il s’est remarié avec Emma Heming, une ex-star des podiums qui dirige désormais sa propre marque de cosmétiques. Ensemble, ils ont eu deux filles, Mabel et Evelyn, aujourd'hui âgées de 11 et 9 ans.

Dans le "Today Show", la jeune femme a expliqué qu'elle refusait de leur cacher la réalité, malgré leur jeune âge. "Nous sommes un foyer très honnête et ouvert", a-t-elle insisté. "Le plus important, c’était de leur expliquer la maladie. Parce que je ne veux pas qu’elles éprouvent la moindre forme de honte vis-à-vis du diagnostic de leur père, ou de n’importe quelle forme de démence."