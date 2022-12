Bruce Willis "ravi" de bientôt devenir grand-père pour la première fois

En mars, les proches de l’acteur ont révélé qu’il devait un terme à sa carrière car il était atteint d’aphasie. Une pathologie du système nerveux central qui entraîne notamment des troubles du langage. À 67 ans, Bruce Willis vit désormais loin des caméras qui l’ont suivi toute sa vie. Il fait une apparition ici et là sur les réseaux sociaux de sa femme en compagnie de leurs filles, Mabel, 10 ans, et Evelyn, 8 ans. Pas plus tard que la semaine dernière, il s’affichait tout sourire auprès des femmes de sa vie sur le compte Instagram de Demi Moore. De quoi rassurer ses fans après la publication d’articles alarmants.