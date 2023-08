"Elle a perdu son âme sœur" : le combat secret de Sandra Bullock auprès de son compagnon malade

D’après la presse américaine, ils étaient peu nombreux à être au courant de cette épreuve. Sandra Bullock n’en avait rien laissé paraître lors de son dernier marathon médiatique. Au printemps 2022, l’actrice américaine assure la promotion intensive de la comédie d’aventure Le Secret de la cité perdue, dont elle est aussi la productrice. Son premier film à sortir au cinéma depuis Ocean’s 8 quatre ans plus tôt. En interview et sur les tapis rouges, elle enchaîne les bons mots avec les journalistes et s’amuse avec ses partenaires Daniel Radcliff et Channing Tatum. Ce dernier est l’un des seuls à Hollywood avoir été informés de ce qui se jouait en coulisses, croit savoir Page Six.