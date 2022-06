"Buzz l’Éclair" privé de sortie dans plusieurs pays en raison d’un baiser lesbien

Il voyage "vers l’infini et au-delà" depuis plus de 25 ans. Mais Buzz l’Éclair ne posera sa navette spatiale en Arabie saoudite ni aux Émirats arabes unis ou en Malaisie. Le prochain Pixar, dérivé de l’univers Toy Story, a été banni de ces pays sous prétexte qu’il contient un baiser lesbien, rapportent les médias spécialisés Variety et The Hollywood Reporter. Alisha, une Ranger de l’espace afro-américaine, embrasse sa femme sur la bouche dans une scène de quelques secondes seulement.