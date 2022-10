"C'est de pire en pire" : la veuve de Daniel Levi se confie sur la disparition du chanteur

C'est la première fois qu'elle prend la parole publiquement. Deux mois et demi après la disparition de Daniel Levi, sa veuve Sandrine a confié au Parisien la douleur d'avoir perdu l'homme de sa vie avec qui elle venait d'avoir un enfant. "Je parle toujours de lui au présent, je pense toujours à lui au présent. Je vis des moments très douloureux… On dit qu’avec le temps, la douleur s’apaise. Moi, j'ai l’impression que c’est de pire en pire, car le manque s’installe. On prend conscience de la réalité un peu plus chaque jour", a confié la maman de Nessyel, âgée de trois mois.

Très fusionnelle avec le chanteur, décédé le 6 août dernier à l'âge de 60 ans après s'être battu contre un cancer du côlon, elle puise aujourd'hui sa force dans la maternité. "Daniel ne serait pas parti sans me laisser toute seule. Ma fille, c’est le plus beau cadeau que j’ai pu avoir dans ma vie. Son père est un homme grâce à qui j’ai tout", estime Sandrine Levi qui souligne la ressemblance de la petite fille avec son illustre papa. "Elle a un regard aussi perçant que le sien. Un regard qui parle beaucoup et qui dit tout. Comme son père…"