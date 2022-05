"C'est la chose la plus douloureuse que j'ai eu à vivre" : Amber Heard témoigne au procès face à Johnny Depp

Ses mots étaient très attendus. Au 14e jour du procès en diffamation intenté par Johnny Depp contre Amber Heard, l'actrice américaine a témoigné, mercredi, devant le tribunal. Visiblement très émue, elle a affirmé que c'était "la chose la plus douloureuse et difficile" qu'elle ait à subir.

"Je peine à trouver les mots pour décrire comme c'est douloureux, horrible pour moi d'être assise ici et de tout revivre", a-t-elle expliqué au début de sa prise de parole. "C'est la chose la plus douloureuse et difficile que j'ai eu à vivre", a ajouté l'actrice, vêtue d'un costume trois pièces sombre et chemise bleu rayée de blanc et qui portait un maquillage léger.