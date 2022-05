C'est le film le plus attendu de l'année... et "Avatar 2" en met déjà plein la vue

Intitulé Avatar : la voie de l’eau, ce nouvel épisode se déroule plusieurs années après le précédent. Désormais parents, les deux héros mènent une existence paisible jusqu’à l’arrivée de nouveaux ennemis. "Cette famille, c’est notre forteresse", lance Jake à Ney’tiri dans les ultimes secondes, visiblement prêt à tout pour protéger les siens.

James Cameron attend sans doute encore un peu pour dévoiler l’intrigue – et les nouveaux personnages - de ce qui constitue le projet le plus ambitieux de sa carrière puisque pas moins de quatre suites sont annoncées. Tournées en simultané, et toujours en cours de production, elles sortiront tous les deux ans jusqu’à Noël 2028.