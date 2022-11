"Mon pire cauchemar" : l’épouse du gouverneur de Californie raconte son viol par Harvey Weinstein

Son témoignage était l’un des plus attendus depuis l’ouverture du procès d'Harvey Weinstein à Los Angeles, le deuxième après celui qui l'a vu être condamné à 23 ans de prison, au printemps 2021 à New York. Jennifer Siebel Newsom, 48 ans, l’épouse de l’actuel gouverneur de Californie Gavin Newsom, l'un des grands espoirs du parti démocrate, est venue raconter le viol dont elle accuse l’ancien producteur de cinéma.

En raison de son statut de "Première Dame" de l’Etat, Jennifer Siebel Newsom a fait son entrée dans la salle d’audience encadrée de plusieurs officiers de sécurité gouvernementaux. Une fois à la barre, elle a fondu en larmes lorsque la procureure Marlene Martinez lui a demandé d’identifier Harvey Weinstein. "Il porte un costume et une cravate bleue et il me fixe du regard", a-t-elle répondu, rapporte Variety.