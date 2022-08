C’est quoi Disco Maghreb, la boutique culte que vient visiter Emmanuel Macron à Oran ?

"Il devait commencer par citer le nom de la maison d’édition, comme on fait à l’accoutumée. Mais au lieu de dire Maghreb Musique, sa langue a fourché et il a dit “Disco Maghreb”. Depuis, le nom est resté", raconte Boualem Benahoua dans Le Monde. Invité par DJ Snake au Stade de France en juin dernier, il considère son jeune disciple comme un membre de sa famille.

Depuis la grande époque, la concurrence déloyale du piratage a eu raison de la plupart des labels du genre et de leurs boutiques, reconverties dans d’autres commerces. Disco Maghreb n’a pas échappé à la crise et s’il n’y vend plus de musique, son patron en a fait un lieu de pèlerinage, rempli de cassettes audio et de matériel d’enregistrement de l’époque.