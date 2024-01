C’est quoi les "EGOT", ce club très fermé qui vient d’accueillir Elton John ?

Sir Elton John a reçu un Emmy Award pour son dernier concert américain diffusé sur la plateforme Disney+. Une récompense qui lui permet de rejoindre le cercle restreint des "EGOT", un acronyme bien mystérieux.

Il a fait ses adieux à la scène, jusqu’à nouvel ordre. Sir Elton John, 76 ans, a reçu lundi un Emmy Award pour la diffusion en direct de son ultime date au Doger Stadium de Los Angeles, le 20 novembre 2022 sur la plateforme Disney+. Un trophée qui lui permet d’entrer dans le club très fermé des "EGOT". Les quoi ?

Cet acronyme bizarroïde est la contraction des quatre récompenses majeures du monde du spectacle aux États-Unis. E pour Emmy Awards, les trophées de la télé. G pour Grammy Awards, les trophées de la musique. O pour Oscars, les trophées du cinéma. Et enfin T pour Tony Awards, les trophées du théâtre.

36 ans après son premier Grammy Award

Absent lundi soir à Los Angeles, Elton John a exprimé sa joie dans un communiqué. "Je suis très honoré de rejoindre ce soir le groupe incroyablement talentueux des lauréats de l’EGOT", écrit l’interprète de "I’m still standing", "Le voyage jusqu’à ce moment a été rempli de passion, de dévouement et du soutien inébranlable de mes fans du monde entier (…) Merci à tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière, je suis incroyablement reconnaissant."

Sir Elton John est seulement le 19ᵉ artiste de l’Histoire à inscrire son nom sur une liste, où figurent des légendes comme Audrey Hepburn, Mel Brooks, Rita Moreno ou encore John Gielguld. Un grand chelem qu’il a accompli en l’espace de 36 ans puisqu’il a remporté le premier de ses six Grammy Awards en 1987, son premier Oscar en 1995 pour "Can You Feel The Love Tonight", la chanson du Roi Lion, avant le second pour "(I'm Gonna) Love Me Again" sur la BO du biopic Rocketman en 2020. Et enfin son unique Tony Award en 2000 pour la comédie musicale Aida, écrite avec le compositeur Tim Rice.

Parmi les "EGOT" les plus récents, il y a les comédiennes Whoopi Goldberg et Viola Davis, la chanteuse Jennifer Hudson, primée aux quatre cérémonies en l’espace de dix-sept ans de carrière, ou encore le chanteur John Legend qui a mis seulement douze ans pour rejoindre ses pairs. Le plus précoce ? Le compositeur d’origine philippine Robert Lopez. Spécialiste des spectacles pour enfants, il est devenu "EGOT" en dix ans après avoir notamment créé la comédie musicale "Avenue Q". Mais aussi une petite chanson intitulée "Libérée, Délivrée"…