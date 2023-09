"C'est reparti" : Miossec annonce sa guérison d'un cancer de la corde vocale et reprendra sa tournée en 2024

Ce n'est pas la première fois que le chanteur se retrouve confronté à des complications de santé : en 2009, il avait été diagnostiqué d'ataxie, une maladie neuromusculaire touchant le cervelet et entraînant des troubles de la coordination des mouvements et de l'équilibre. Sans pour autant l'empêcher de pouvoir monter sur scène.

Figure incontournable de la chanson française, Miossec s'est fait connaître il y a plus de 25 ans avec un premier album acoustique remarqué, Boire. Il est aussi devenu au fil des années, avec son verbe écorché, l'une des plumes les plus recherchées, écrivant notamment pour Johnny Hallyday. Après avoir expérimenté plusieurs styles musicaux au fil de ses derniers disques, le Brestois renouait, avec son dernier opus, avec la musique minimaliste et intimiste de ses débuts.