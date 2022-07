"C’est très, très dur" : Karine Le Marchand émue par le suicide de Jean-Claude de "L’amour est dans le pré"

Sa disparition soudaine a bouleversé les téléspectateurs de "L’amour est dans le pré". Jean-Claude Joly, candidat révélé par l’émission de dating de M6 en 2011, s’est donné la mort à l’âge de 53 ans dans sa ferme en Seine-Maritime, dans la nuit du 24 au 25 juin. Après lui avoir rendu hommage sur Instagram, l’animatrice Karine Le Marchand partage son émotion ce jeudi dans les colonnes du Parisien.

"Depuis sa naissance, Jean-Claude a vraiment eu des difficultés, des épreuves de la vie. Il a réussi à en surmonter quelques-unes avec sa bonhomie, sa joie, sa timidité et une sorte de candeur", explique-t-elle. "Et puis, ces dernières années, la vie a été très loin d’être douce pour lui. Il a eu beaucoup de décès brutaux violents autour de lui", commente sobrement Karine Le Marchand. "C’est très, très dur et peut-être encore plus en ce moment".