"C'est un peu comme si on avait un cerveau pour deux" : Bigflo et Oli, nouvelles recrues du jury "The Voice"

"Je pensais que ce n'était que de la téloche, comme disent les jeunes. Je m'attendais à voir les gens de la production en costard cravate nous dire quoi faire", admet Bigflo. "Mais en réalité, on est très libres. Et les talents s'entendent très bien entre eux. Il y a vraiment du love. Et sur scène, ils donnent tout. Nous, en tant qu'artistes, on est tous un peu à fleur de peau. Donc oui, on se fait avoir". "En fait, c'est intéressant de comprendre ce qui nous touche. Car quand on est confronté aux autres, on est confronté à soi-même", estime avec philosophie Oli. "C'est beau ce que tu dis !", le taquine son frère.

Au fait, s'ils avaient participé à "The Voice", quelle chanson auraient-ils choisie ? "On aurait insisté pour faire une chanson à nous, pour montrer qu'on sait écrire et composer", rétorque sans hésiter Bigflo. "On aurait fait un truc ringard, avec une petite dédicace à The Voice dans le couplet. Et on aurait passé l'audition ensemble, sans hésiter", conclu Oli.