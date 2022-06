"C'est une expérience viscérale" : "Top Gun : Maverick" devient le plus gros succès de l'année en France

Est-ce que vous planchez déjà activement sur la sortie de mission : Impossible 7 ?

On a déjà montré un certain nombre de choses aux exploitants et on vient de sortir une première bande-annonce. Il y a dans ce film LA plus grosse cascade de l’histoire du cinéma. Tom Cruise pousse les limites à chaque fois et ce qu’on décrivait sur le côté transgénérationnel de Top Gun : Maverick, on pense que ça va se transmettre aussi à la franchise Mission : Impossible. Notre travail aujourd’hui va être de vendre à la fois l’expérience Mission : Impossible mais aussi de faire le pont avec la sortie de Top Gun : Maverick en continuant le dialogue entre les fans de toujours et les nouveaux.

Un chiffre maximum pour le succès de Top Gun : Maverick ?

Le chiffre qu’on s’est mis en tête dès le début, c’est 5 millions d’entrées. Si on fait les calculs, au regard de la tenue actuelle du film, c’est tout à fait possible, surtout si on considère qu’il va encore se jouer tout l’été.