"Ça a toujours été un rêve" : la réaction émue de Diane Leyre, privée de concours Miss Univers

"On a eu la date il y a peu de temps, comme quoi ce serait le 14 janvier, et il est vrai qu’au vu de mes activités Miss France et la radio, j’avais très peu de temps pour me préparer. Y aller à demi pour moi, ce n’était pas possible", reconnaît-elle. Son co-animateur l’interroge alors sur les propos de Camille Cerf à son sujet. L’ancienne Miss France avance que l’agence d’influence Talent Lab, qui s’occupe des reines de beauté et détient la licence Miss Univers pour la France, privilégieraient les jeunes femmes en contrat d’exclusivité avec eux pour les concours internationaux.