"Ça ne va pas très bien" : Julie Pietri révèle être atteinte d'un cancer

C'est une épreuve difficile pour Julie Pietri. La chanteuse a révélé sur son compte Instagram, mercredi 1er mars, qu'elle était atteinte d'un cancer. "Je vous dois la vérité et je vais vous la dire parce qu'on ne va pas se voir pendant un moment maintenant, au moins pendant deux mois avant que je ne revienne sur scène et que je vous parle de manière un petit peu plus décontractée", a expliqué avec émotion l'artiste dans une vidéo.

"Je suis atteinte d'un cancer, un cancer de l'endomètre (la muqueuse qui tapisse l'intérieur du corps de l'utérus, ndlr), je vais être opérée le 7 mars. Pour ça vous savez que je suis prête à lutter, je suis combative, parfois, j'ai le cœur qui s'emballe, ça ne va pas très bien, c'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien, que vous soyez là, qu'on soit ensemble, qu'on lutte peut-être ensemble", a poursuivi la chanteuse de 67 ans.