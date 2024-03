Cameron Diaz maman pour la deuxième fois à 51 ans

La comédienne américaine annonce la naissance de Cardinal, son deuxième enfant avec le rockeur Benji Madden. En 2019, le couple avait déjà eu une fille baptisée Raddix après avoir fait appel à une mère porteuse. Un heureux événement qui intervient alors que la star de "Mary à tout prix" prépare son retour à l'écran.

Cameron Diaz pouponne à nouveau. Dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux ce vendredi 22 mars, la comédienne de 51 ans et son mari, le rockeur Benji Madden, 45 ans, annoncent la naissance de leur deuxième enfant, après celle de leur fille Raddix en 2019.

"Nous sommes bénis et excités à l’idée d’annoncer l’arrivée de notre fils, Cardinal Madden. Il est génial et nous sommes si heureux de l’avoir", écrivent-ils. "Pour la sécurité des enfants, nous ne posterons aucune photo – mais il est très mignon. Nous sommes si reconnaissants. On vous envoie de l’amour !".

Cameron Diaz et Benji Madden se sont dit oui en janvier 2015, quelques mois après avoir été présentés par leur amie commune Nicole Richie, mariée à Joel Madden, le frère de Benji et partenaire au sein du groupe Good Charlotte. En décembre 2019, le couple accueillera la petite Raddix, après avoir eu recours à une mère porteuse. On ne sait pas encore si c'est également le cas pour son petit frère.

Cameron Diaz et Benji Madden se sont mariés en 2015, après avoir été présentés par Nicole Ritchie - Benji Madden / Instagram

Star du box-office dans les années 1990 et 2000 avec des films à succès comme The Mask, Mary à tout prix ou encore Bad Teacher, Cameron Diaz est devenue maman alors qu’elle avait mis sa carrière d’actrice entre parenthèses pour devenir viticultrice. Une nouvelle vie qu’elle racontait au podcast de Drew Barrymore en 2022.

"J’ai beaucoup de chance d’avoir pu prendre le temps de devenir maman (…) C’est une énorme bénédiction", expliquait-elle. "J’ai l’impression que c’est la meilleure chose, enfin, je n’en ai pas juste l’impression, je sais que c’est la meilleure chose que j’ai jamais faite de ma vie."

Absente des plateaux depuis le remake de Annie en 2014, Cameron Diaz a repris du service l’an dernier pour une comédie d’action intitulée Back in Action, bientôt diffusée sur Netflix. Un tournage qui a failli tourner au drame suite à l'accident de santé dont a été victime son partenaire Jamie Foxx.

Début mars, Deadline a révélé que la comédienne serait bientôt la vedette de Outcome, le nouveau film de Jonah Hill produit par Apple dans lequel elle donnera la réplique à Keanu Reeves, 28 ans après avoir partagé avec lui l'affiche de Feeling Minnesota.