L'actrice sera la vedette de l'adaptation de "Ghosts", une série comique qui a cartonné sur la BBC. Il s'agit de la première co-production entre TF1 et la plateforme Disney+, en vue d'une diffusion en 2025. Ce type de collaboration entre chaînes et plateformes se multiplie à l'image du "Bazar de la charité" et "Cat's Eyes".

Une alliance inédite. TF1 et Disney + ont décidé de nouer un partenariat pour produire Ghosts, une série comique en six épisodes de 30 minutes avec Camille Chamoux en tête d'affiche. Cette adaptation d’une série britannique diffusée de 2019 à 2023 sur BBC One sera diffusée dans un premier temps sur la plateforme américaine en 2025, puis dans un second en clair sur TF1 et sa plateforme de streaming TF1+.

Réalisée sous l'égide de BBC Studios France par Arthur Sanigou (Un Stupéfiant Noël), cette version tricolore mettra en scène Alison et Nabil, un couple interprété par Camille Chamoux et Hafid Benamar. La jeune femme a hérité d’un château qu’ils rêvent de convertir en hôtel. Sauf que les fantômes qui hantent les lieux ne sont pas d’accord...

Des fantômes et des guests alléchants...

Camille Combal, Fred Testot, Natacha Lindinger, François Vincentelli, Bruno Sanches, Thiphaine Daviot ou encore Monsieur Poulpe camperont les résidents récalcitrants tandis que des "guests" comme Eric Judor ou Matthias Quiviger, alias Ragnar le Breton, apparaîtront au fil des épisodes. Le tournage vient de commencer en région parisienne.

Disney+

"À travers ce partenariat, nous allons proposer au public une série ambitieuse, drôle et originale", déclare dans un communiqué Fabrice Bailly, directeur des programmes et des acquisitions du groupe TF1. "C'est la première fois que Disney+ pré-achète une série en première fenêtre après "avoir développé et produit 14 projets originaux en France", souligne pour sa part Julia Tenret, directrice des acquisitions et de la programmation de Disney+.

Ce type de collaborations se développe ces dernières années entre les plateformes, soucieuses d'alimenter leurs catalogues en contenus locaux, et les chaînes traditionnelles, en quête de financements pour des fictions de plus en plus coûteuses.

TF1 les avait inaugurées en 2019 avec Le Bazar de la charité, sur Netflix après son passage à l'antenne. Cat's Eyes, l’adaptation de la série animée japonaise culte des années 80, sera également disponible Prime Video, après sa prochaine diffusion sur TF1.