"Tourbillon de ma vie" : Camille Lellouche annonce la naissance de son premier enfant

Camille Lellouche s’est directement adressée à ses abonnés dans une vidéo postée dans sa story. "Je pensais faire une petite vidéo, maquillée, jolie, pour bien présenter suite à cet évènement majestueux… et en fait, rapport à la force physique qui n’est point, je pense que je vais rester nature", lance-t-elle face caméra. Elle raconte avoir pris l’habitude "d’esquiver tous ses amis qui avaient des gosses" quand elle n’en avait pas. "Ils me disaient : 'Tu verras, c’est extraordinaire. C’est exceptionnel. Tu vas vivre des moments uniques, rares et tu vas te demander ce qu’était la vie avant'. Évidemment, j’avais envie de les exploser. Et en fait, je suis complètement la même. Je ne sais même pas ce qu’était la vie avant. C’est un truc de malade", sourit-elle.